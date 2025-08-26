Вердер привлече японец от Саутхамптън

Популярни
  • 26 авг 2025 | 16:06
Вердер (Бремен) подписа с японския защитник Юкинари Сугавара под наем от Саутхaмптън, съобщи клубът от Бундеслигата в изявление. Споразумението с втородивизионния английския отбор включва и опция за закупуване през следващото лято. Очаква се Сугавара да запълни празнината в състава на Вердер, появила се след контузията на на Митчел Вайзер.

"Юкинари доказа качествата си на високо ниво. Той е бърз, борбен десен бек, който може да играе и на други позиции. Имаше много позитивно отношение при разговорите ни", коментира старши треньорът Хорст Щефен.

През 2019 година Сугавара се присъедини към АЗ Алкмаар под наем от японския Нагоя Грампус, преди нидерландският клуб да направи трансфера постоянен през 2020-а. Японският футболист записа 198 мача за АЗ Алкмаар, отбелязвайки 14 гола. Той се премести в Англия през 2024 година, изигравайки 35 срещи (един гол) за Саутхамптън.

