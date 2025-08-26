Валери Атанасов преди Senshi 28: Готов съм за цял двубой, но нокаутът е добре дошъл

Популярни
  • 26 авг 2025 | 16:29
  • 249
  • 0

Професионалният ММА боец Валери Атанасов ще търси втора победа на ринга на международната верига Senshi. Варненецът ще се изправи срещу Бруно Порто на 13-и септември в битка на 28-то издание на бойната организация. Събитието ще се проведе в курортния комплекс Св. Св. Константин и Елена.

Атанасов вече има един успех на ринга на Senshi по правилата на KWU Open. През ноември 2023-а 36-годишният спортист надделя над Артур Кудресоваш с единодушно съдийско решение. За "Sportal Fight Club" боецът с прякор Вълка сподели, че модифицираният ММА правилник му харесва и пасва добре на неговия стил.

SENSHI 28 с първи Гран При турнир в тежка категория
SENSHI 28 с първи Гран При турнир в тежка категория

Медалистът от европейско първенство по аматьорски ММА заяви, че и този път е готов да стигне до съдийско решение, но приветства и победа с нокаут. Вижте пълното интервю с Валери Атанасов, в което той споделя за началото на пътя му в бойните спортове, кой му помага в подготовката за предстоящия дуел и коментира предстоящия Гран При турнир в тежка категория на Senshi:

