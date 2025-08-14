SENSHI 28 с първи Гран При турнир в тежка категория

На 13 септември, плажът в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, Варна, ще посрещне SENSHI 28, което ще отбележи началото на изцяло нов формат за веригата – SENSHI Grand Prix. Това е първият по рода си турнир с директна елиминация на SENSHI в тежка категория.

Десет гладиатори от цял свят ще се изправят един срещу друг. Само един победител ще вдигне първия в историята на веригата шампионски пояс SENSHI Grand Prix в тежка категория.

На събитието ще присъстват и световни легенди на бойните спортове като Семи Шилт, Ернесто Хуст, Сам Греко, Алберт Краус, Анди Зауер, Франциско Фильо и много други. Те ще бъдат активна част от организацията и изпълняват ролята както на инструктори в тренировъчните лагери на веригата, така и на рефери и съдии по време на международните бойни галавечери.

В програмата ще бъдат включени и три отделни професионални двубоя. На ринга ще се качат едни от най-уважаваните ни бойци – Драгомир Петров, варненските бойци Константин Стойков и Валери Атанасов, които ще премерят сили с противници от Бразилия и Румъния.