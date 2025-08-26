Броени дни до началото на Дунав Ултра 2025

На 29 август 2025 г., в Културен център „Жул Паскин“, гр. Видин, ще се състои официалното откриване на кампанията за ежегодното масово изминаване на маршрута Дунав Ултра. В тазгодишното издание, което ще протече под надслов „Потокът на времето“, ще се включат 140 участници от България, Румъния и още няколко европейски държави, които ще се впуснат в предизвикателството да изминат най-дългия туристически веломаршрут в страната.

Инициативата се провежда за 12-та поредна година и няма състезателен характер – участието е изцяло доброволно и самоорганизирано. Основната ѝ цел е да популяризира Дунавския регион като привлекателна дестинация за велотуризъм.

Кампанията е официално подкрепена от Министерството на туризма, 12 дунавски общини, както и от компании от частния и публичния сектор.

През последните години 740-километровият маршрут набира особена популярност, предлагайки своеобразно балканско „Камино“ за колоездачи. Част от неговата атрактивност и международен потенциал е фактът, че преминава по живописното поречие на река Дунав, пресича Добруджа и достига до финалната точка – Черно море, в района на с. Дуранкулак. Трасето предлага уникално съчетание от природа, културно-историческо наследство и възможности за нестандартен отдих, което го превръща във водеща дестинация за велотуризъм в региона.

Началото на тазгодишния ежегоден масов преход ще бъде дадено на 30 август 2025 г. в гр. Видин. Участниците ще стартират на два етапа – т.нар. „бързи“ колоездачи, които изминават трасето за до 48 часа, и останалите, които избират темпо от 5, 7 или повече дни.

По време на прехода участниците ще бъдат приветствани от екипи на партньорските общини, местни доброволци, читалищни дейци и ентусиасти. Във всяко ключово населено място ще бъдат разположени четириметрови флагове, обозначаващи официалните контролни точки с емблема на съответната община. За да бъде признато преминаването, всеки участник трябва да направи селфи на всяка от тези точки.

След успешно завършване на маршрута, участниците получават официален сертификат за преминаване чрез мобилното приложение Dunav Ultra App – иновативен дигитален инструмент, който удостоверява участието и подпомага популяризирането на маршрута и региона.

Големият финал за пътешествениците е в с. Дуранкулак, където най-бързите участници се очаква да пристигнат още на 31 август, по-малко от 30 часа след старта. Те ще бъдат тържествено посрещнати от местни жители и представители на кметството и Община Шабла в духа на добруджанското гостоприемство.