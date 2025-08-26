Живко Стоименов: Ще секна ентусиазма на Митко Илиев

ММА боецът Живко Стоименов отговори на предизвикателството на Митко Илиев за битка между тях. Той прие и добави, че вече е напълно възстановен от операцията, която претърпя по-рано през годината.

„Ще секна ентусиазма на Митко Илиев да бъде най-добрият в категорията – обяви пред Спортната джунгла Живко Стоименов. – Победата ще бъде на 100% за мен. Няма да казвам метод, защото боят е непредвидим. Вече тренирам на пълни обороти и правя ММА спаринги. Благодарен съм на д-р Влади Стефанов и доцент Ани Николова. Бързо ме върнаха в релси. Трябва да минат още два месеца и половина преди да се кача на ринга. За да са минали 8 месеца от операцията. Предпочитам да изчакам, за да не повторя травмата. Само на месец и половина след операцията правих боксови спаринги. Реших да рискувам на моя глава. Само с щанги не става. Останалите неща като издържливост, движение и мускулна памет се губят.“

Живко Стоименов познава отлично Митко Илиев. Двамата имат през 2014 г.

„Много хора не знаят, че имаме мач по правилника на аматьорското ММА. Дори не съм сигурен, че самият Митко го помни – разказа Живко Стоименов. – Беше в 88-о училище като част от състезанията на Кирил Алексиев. Срещнахме се в I кръг. Тогава го дисквалифицираха. Мисля, че водех срещата. Той нанесе забранени удари в главата. Тогава още не беше позволено долу да се нанасят удари. Първият рунд беше за мен. Вторият беше оспорван. При едно от събарянията вкара 10-15 удара и го дисквалифицираха.“

Живко Стоименов разказа и как се е стигнало до предизвикателството от Митко Илиев. То дойде няколко дни след мача на старозагореца с Георги Валентинов.

„Мениджърът на Илиев сложи плакат два дни с мен и Митко след мача с Жоро. Без да ме питат. Обадих се. Казах им да обявят дата, хонорар и килограми – добави Живко Стоименов. – Мениджърът на Митко Илиев каза да не бързаме да се обвързваме с промоутър. Според мен шоуто трябва да се проведе на Max Fight. Там трябваше да се бием с Георги Валентинов.“

Софиянецът вече е готов с изненадите за предстоящата битка.

„Доста хора ще очакват да пренеса боя на земя. Точно там може да дойде елемент на изненада за Митко. Отдадох си живота на този спорт. И съм готов да се срещнем“, каза още Живко Стоименов.

Боецът стана свидетел на скандалното отхапване на ухото на Митко Илиев. Той беше до ринга в Свети Влас по време на инцидента.

„Намирах се в ъгъла на инцидента. Виках за Жоро, защото исках да стане нашия мач, който пропадна заради моята контузия. – разказа Живко Стоименов. – После видях, че ухото на Митко кървеше. Мислех, че Жоро го е закачил с лакът. Крещях му отдолу – давай, тече му ухото без да знам какво се случи. Стана провокация с ъгъла на Митко Илиев. Те се обърнаха към мен. После се видяхме с едното момче и се разбрахме. Уважение към тях. Точно тогава, когато спряха мача, не разбрах какво се случва. Тогава ми казаха, че Жоро му е отхапал ухото.“

Подготовката на Живко Стоименов ще протече в клуба на Владимир Кънчев и при Кристиян Попов. Той планира да отиде за спаринги в Сърбия при треньора Неманя Милошевич. В неговия клуб се готви Огниен Бабич, който игра с Митко Илиев на галавечерта „Бушидо“ в София

Стоименов няма нищо напротив да участва в турнир с участието на още три бойци за определяне на шампиона на България в категория до 77 кг. Въпреки това той обяви, че няма намерение да се бие с Божидар Иванов, защото са близки с него и тренират заедно.

„По никакъв начин пътищата ни няма как да се пресекат. Имат амбиции да се развивам навън“, каза още Стоименов.

jungle.bg