Шампионът на Франция в шосейното колоездене подписа с Инеос

  26 авг 2025 | 15:13
  • 337
  • 0
Шампионът на Франция в шосейното колоездене подписа с Инеос

Националният шампион на Франция в шосейното колоездене Дориан Годон подписа с Инеос, съобщиха от британския колоездачен клуб.

Контрактът, който влиза в сила от 1 януари, е за три години. Финансови параметри по него обаче не бяха съобщени.

29-годишният Годон кара за тима на Декатлон от 2019 година насам, но през тази стана шампион на Франция за първи път в кариерата си.

"За мен този договор означава много. Да подпиша толкова дългосрочен договор е знак на доверие, което дълбоко ценя. Чувствам това като нов старт на моята кариера", каза в изявление колоездачът.

