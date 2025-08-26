Награден фонд на контролното за определяне на състава ни за Световното по щанги

Популярни
  26 авг 2025
Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) организира официално контролно състезание във връзка с определянето на окончателния състав на националния тим за Световното първенство за мъже и жени във Фьорде (Норвегия), съобщиха от централата. Шампионатът ще се проведе от 2 до 11 октомври тази година.

Контролното състезание ще се състои на 29 август в Сливен от 16.00 часа в зала "Норайр Нурикян", ул. "Георги Данчев" №2А.

Осигурени са 2000 лева награден фонд, които ще бъдат разпределени между състезателите, класирани по системата "Синклер". Наградният фонд е подсигурен от фирмата "Кей Енд Ви" ООД, основна дейност на която е промишлено пране, кетъринг и вендинг.

"БФВТ изказва специални благодарности към управителя на Кей Едн Ви ООД Петко Петков-Пискюлев за оказаната подкрепа", обявиха от централата.

