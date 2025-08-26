Популярни
Росица Денчева стартира с победа на сингъл в Швейцария

  • 26 авг 2025 | 13:08
  • 60
  • 0
Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Денчева надделя над представителката на домакините Йозефине Кунц със 7:5, 6:2 в мача между двете 18-годишни тийнейджърки.   Българката пропиля ранен пробив аванс, но все пак стигна до успеха в първия сет с късен втори брейк. Тя загуби подаването си на старта на втората част, но след това взе четири поредни гейма по пътя си към крайната победа след 79 минути игра.

Денчева ще участва и в надпреварата на двойки. Тя и Моника Станкевич (Полша) ще започнат по-късно днес срещу поставените под номер 4 италианки Мадалена Джордано и Гая Скуарчалупи.

Българката и полякинята достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но в събота загубиха драматично мача за трофея от Тифани Льометр (Франция) и Тима Счмит (Австралия) със 7:6(3), 3:6, 5-10.

