Пауло Коста иска мач с Дрикус Дю Плесис до края на годината

  • 26 авг 2025 | 12:37
Пауло Коста приветства идеята да се изправи срещу бившия шампион на UFC в средна категория Дрикус Дю Плесис в следващия си двубой.

Дю Плесис (23-3 MMA, 9-1 UFC) все още се възстановява от загубата на титлата си от Хамзат Чимаев преди по-малко от две седмици на UFC 319 в Чикаго.

След като се завърна към победите с успех над Роман Копилов на UFC 318, Коста (15-4 MMA, 7-4 UFC) беше попитан дали предпочита да се изправи срещу Дю Плесис, или да направи реванш с Израел Адесаня (24-5 MMA, 13-5 UFC), който го нокаутира в битката им за титлата през септември 2020 г.

„Дрикус е по-добрият вариант, защото току-що слезе от трона“, заяви Коста пред Submission Radio. „Той е толкова непредсказуем. Честно казано, той е труден съперник. Хамзат Чимаев знаеше това – затова го задържа толкова дълго. Дори в петия рунд Дрикус все още беше опасен, а Чимаев се страхуваше да се бие с него. Той просто го държа 25 минути. Ужасно.“

Коста увери, че планира да се състезава още веднъж преди края на 2024 г.

„Потенциално (ноември, декември), това би бил страхотен мач“, каза Коста за евентуален сблъсък с южноафриканеца. „Огромен мач. Спрях да се карам с UFC. Сега сме приятели. Сега сме партньори. Казах това на Хънтър (Кембъл) и Дейна (Уайт). Те ще организират добър и забавен двубой. На сто процента съм сигурен в това.“

