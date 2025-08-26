Момичетата до 16 години дават ход на четвъртфиналите на Европейското в Истанбул

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години ще даде старт на четвъртфиналите на Европейското първенство в Дивизия "Б" в Истанбул, Турция.
Баскетболистките на старши треньора Лилия Георгиева ще имат за съперник Босна и Херцеговина за начало на елиминационната фаза. Българките и босненките ще се срещнат утре (сряда) от 13:00 часа българско време в Баскетболния център за развитие в Истанбул.
Националките приключиха груповата фаза с три победи и една загуба, а Босна и Херцеговина записа пълен актив от три успеха. Ако българките преодолеят босненките, на полуфиналите ще се изправят срещу спечелилия двубоя между Нидерландия и Швейцария.
Всички четвъртфинали:
Босна и Херцеговина – България
Нидерландия – Швейцария
Турция – Словакия
Литва – Португалия
Снимка: ФИБА