Момичетата до 16 години дават ход на четвъртфиналите на Европейското в Истанбул

  • 26 авг 2025 | 11:17
Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години ще даде старт на четвъртфиналите на Европейското първенство в Дивизия "Б" в Истанбул, Турция.

Баскетболистките на старши треньора Лилия Георгиева ще имат за съперник Босна и Херцеговина за начало на елиминационната фаза. Българките и босненките ще се срещнат утре (сряда) от 13:00 часа българско време в Баскетболния център за развитие в Истанбул.

Националките приключиха груповата фаза с три победи и една загуба, а Босна и Херцеговина записа пълен актив от три успеха. Ако българките преодолеят босненките, на полуфиналите ще се изправят срещу спечелилия двубоя между Нидерландия и Швейцария.

Всички четвъртфинали:

Босна и Херцеговина – България

Нидерландия – Швейцария

Турция – Словакия

Литва – Португалия

Снимка: ФИБА

