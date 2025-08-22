България U16 с нова победа, сразихме и Северна Македония

Българският национален отбор за момичета до 16 години е все по-близо до четвъртфиналите на Европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева се справиха със Северна Македония след 80:62 в мач от третия кръг в Група D. В Баскетболния център за развитие българките взеха нещата в свои ръце още през първото полувреме, а през второто се справиха с всеки щурм от страна на северномакедонките и продължават без грешка на шампионата в южната ни съседка.

България U16 подчини Гърция за втора поредна победа на Европейското

Така младите "лъвици" ще трябва да изчакат развоя на срещата от нашата група между Гърция и Литва, които ще се срещнат тази вечер от 20:30 часа. Победа на литовките ще гарантира окончателно място на българския тим в Топ 8.

Българките продължават да се намират еднолично на върха с пълен актив от три победи. В следващите два дни младите "лъвици" почиват, а на 25 август (понеделник) ще играят именно с литовския отбор.

Девойките U16 сразиха Украйна на старта на Европейското в Истанбул

Началото премина под знака на равенството, като и двата отбора не успяха да вземат сериозен аванс. Българките бяха първите, които развалиха статуквото и след 10 минути игра дръпнаха с 4 точки.

Символичните гости удържаха на няколко пъти щурма на сверномакедонките на старта на втората част. Постепенно младите „лъвици“ вдигнаха оборотите с помощта на Девора Тенева, Фатме Кичукова и Деяна Станиславова, за да се изстрелят при 40:29 на полувремето.

Българският тим продължи в същия дух и при подновяването на играта, а осигуряването на още по-солидна преднина дойде чрез точните стрелби на Катрин Коева, Станиславова и Кичукова. До края на частта отборът от западната ни съседка не успя да стопи изоставането си и българките дръпнаха с 12 точки.

В последната част северномакедонките направиха последен опит за щурм, стопявайки изоставането си само до 6 точки. Последва реакция на Кичукова, Станиславова и Тенева, които до края не позволиха на символичните гости да изпуснат инициативата.

Фатме Кичукова бе над всички за българките с 23 точки и 5 откраднати топки. Деяна Станиславова завърши с 16 точки.

Глория Груевска приключи с 18 точки за западните ни съседи.

Снимки: ФИБА