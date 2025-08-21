Популярни
България U16 подчини Гърция за втора поредна победа на Европейското

Националният отбор на България за момичета до 16 години постигна втора поредна победа на Eвропейското първенство, Дивизия Б, в Турция. В Истанбул тимът на Лилия Георгиева се справи с Гърция със 70:58 във втория си мач от Група D на шампионата.

Деяна Станиславова отбеляза 22 точки за България, допълнени от 11 борби. Катрина Бозова се разписа с 13, 7 борби и 6 асистенции. Девора Тенева се отчете с 11 точки.

За Гърция Калиопи Чусела бе най-добра с 18 точки.

Националките до 16 г. започнаха силно и чрез Деяна Станиславова, Фатме Кичукова и Валерия Стойчева взеха предимство за 17:7. През втория период авансът на нашите стана 17 точки, но гъркините се събраха и стигнаха до обрат за 29:28 след серия от 20-2.

След паузата отборът от южната ни съседка излезе напред с 6 точки за 36:30. Младите българки обаче не се предадоха и фиксираха 47:46 в своя полза чрез Катрина Бозова, Деяна Станиславова, Светлозара Георгиева и Кармен Георгиева. През последната четвърт селекцията на Лилия Георгиева си гарантира успеха чрез Деяна Станиславова, Катрин Бозова, Габриела Коцева и Девора Тенева и 23:12, с което оформи крайното 70:58.

Девойките U16 сразиха Украйна на старта на Европейското в Истанбул
Девойките U16 сразиха Украйна на старта на Европейското в Истанбул

Националките до 16 г. имат в актива си 2 победи, с което излязоха начело в групата. Следващият им двубой ще бъде утре (22 август) от 13.00 ч. срещу Северна Македония.

Снимки: ФИБА

