Българските състезатели по спортни танци спечелиха три медала на международен турнир в Щутгарт

Три представителни двойки на Българската федерация по спортни танци спечелиха няколко медала от едно от най-престижните събития в световния календар - German Open Championships в Щутгарт и за пореден път поставиха България на картата на елитните танцови държави.

Най-голямо постижение записаха Юлиан Ганев и Антония Георгиева от клуб по спортни танци Поморие. Те завоюваха златен медал в категория деца 1 стандартни танци, превръщайки се в едва втората българска двойка с подобно отличие в историята. Освен това талантливите танцьори завоюваха и сребро в дисциплината шест танца, а в латиноамериканските се наредиха на престижното четвърто място.

Изключително представяне направиха Илия Зелямов и Алекса Мечкова, състезатели на клуб по спортни танци Поморие и клуб по спортни танци Бургас. Двойката, известна с историческия си двоен златен триумф преди две години, този път стъпи на второто стъпало на подиума във възрастова група деца 2. Те спечелиха сребърни медали в латиноамериканските танци, като това отличие е първо по рода си за България в тази категория.

Сред големите постижения на турнира се нарежда и класирането на Артур Власенко и Ивелина Карчева, представители на клуб по спортни танци Поморие и клуб по спортни танци Бургас. В конкуренция на 109 двойки от различни страни те се изкачиха до десетката на най-добрите в стандартните танци, доказвайки за пореден път класата си на международната сцена.

И трите български двойки са подготвяни от опитните треньори Явор Вълчев и Олга Абрашева, чиято работа стои зад голямото им израстване. След кратка почивка те ще насочат усилия към нови предизвикателства - Европейски, Световни първенства и международни турнири, където очакванията към тях са още по-високи.