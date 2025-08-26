Киву: Оставихме миналия сезон зад гърба си

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву беше много доволен от тима след победата над Торино с 5:0. "Нерадзурите" показаха съвсем различно лице от края на миналия сезон и хвърлиха ръкавицата към конкурентите си.

„В съзнанието си момчетата оставиха събитията от миналия сезон зад гърба си, демонстрирайки истинския си потенциал. От първия ден всички веднага се върнаха към реалността, работиха под голямо натоварване и никога не се оплакаха. Никой не каза нищо, всички работиха здраво", сподели Киву.

„Подготовката за днешния мач не беше лесна, като се има предвид, че имахме толкова малко време. Днес съм малко уморен, ще имаме време да говорим за трансфери по-късно", отбягна темата за евентуалното привличане на още нови попълнения румънецът.

"Да се върна като треньор на „Сан Сиро“, където писах историята на този клуб... Специално усещане. Но аз не гледам в миналото и знам, че нося голяма отговорност“, добави Киву.

