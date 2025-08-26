Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Оставихме миналия сезон зад гърба си

Киву: Оставихме миналия сезон зад гърба си

  • 26 авг 2025 | 01:53
  • 148
  • 0

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву беше много доволен от тима след победата над Торино с 5:0. "Нерадзурите" показаха съвсем различно лице от края на миналия сезон и хвърлиха ръкавицата към конкурентите си.

„В съзнанието си момчетата оставиха събитията от миналия сезон зад гърба си, демонстрирайки истинския си потенциал. От първия ден всички веднага се върнаха към реалността, работиха под голямо натоварване и никога не се оплакаха. Никой не каза нищо, всички работиха здраво", сподели Киву.

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

„Подготовката за днешния мач не беше лесна, като се има предвид, че имахме толкова малко време. Днес съм малко уморен, ще имаме време да говорим за трансфери по-късно", отбягна темата за евентуалното привличане на още нови попълнения румънецът.

"Да се върна като треньор на „Сан Сиро“, където писах историята на този клуб... Специално усещане. Но аз не гледам в миналото и знам, че нося голяма отговорност“, добави Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Слот: Не съм сигурен, че това беше футбол

Слот: Не съм сигурен, че това беше футбол

  • 26 авг 2025 | 01:39
  • 501
  • 0
Лийдс се подсили със защитник на Лестър

Лийдс се подсили със защитник на Лестър

  • 26 авг 2025 | 01:27
  • 262
  • 0
Хетафе остави Севиля с празни ръце

Хетафе остави Севиля с празни ръце

  • 26 авг 2025 | 00:55
  • 276
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 24311
  • 251
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 11715
  • 14
Дузпа запази стопроцентовия актив на Атлетик Б

Дузпа запази стопроцентовия актив на Атлетик Б

  • 25 авг 2025 | 22:51
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 24311
  • 251
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 11715
  • 14
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 27241
  • 122
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 6637
  • 36
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 24248
  • 81
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 16017
  • 9