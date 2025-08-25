Съставите на Интер и Торино

Интер започва новия сезон в Серия "А" с домакинство на Торино. Двубоят е от 21:45 часа, а "нерадзурите" ще се опитат да стартират с успех, след като това вече сториха други два от фаворитите в първенството - Наполи и Ювентус.

Интер проведе сравнително кратка подготовка след участието си на Световното клубно първенство. Тимът на Кристиан Киву беше безгрешен в контролите, а освен това привлече няколко класни попълнения.

Торино вече изигра един официален мач, като се наложи над Модена в турнира за Купата на Италия. Часове преди днешния мач "биковете" взеха под наем от Интер халфа Кристиян Аслани, но той няма да излезе срещу вече бившия си отбор.

Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам водят атаката на Интер, а в средата на терена започват Николо Барела, Петър Сучич и Хенрих Мхитарян. Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко заемат традиционните си места по двата фланга, а тримата бранители пред Ян Зомер са Бенжамен Павар, Франческо Ачерби и Алесандро Бастони.

Новите попълнения Луиш Енрике и Анже-Йоан Бони са на пейката, а Хакан Чалханоолу и Франческо Пио Еспозито пропускат мача заради контузии.

Con il fuoco negli occhi 🔥 pic.twitter.com/RduCyArHWX — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 25, 2025

Наставникът на Торино Марко Барони е заложил на трима нападатели, като двама от тях са привлечените от Наполи Джовани Симеоне и Сирил Нгонге. Те ще си партнират с Никола Влашич, а в халфовата линия на "биковете" стартират Чезаре Казадей, Гвидас Гинейтис и Емирхан Илхан.

Под рамката застава Франко Исраел, а двойка централни защитници са Саул Коко и Адам Мазина. От летните попълнения извън групата остана контузеният Ардиан Исмайли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages