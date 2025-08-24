Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Пет гола и чиста мрежа е добро начало

Артета: Пет гола и чиста мрежа е добро начало

  • 24 авг 2025 | 02:59
  • 193
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не скри задоволството си от успеха с 5:0 над Лийдс в първия домакински мач на лондончани за сезона. Той смята, че представянето на тима му е било чудесно и това е добро начало.

"Има от какво да сме доволни. Това бе позитивен следобед за начало на сезона у дома. Можехме веднага да почувстваме енергията. Успяхме да вдигнем нивото, а това е, което искахме. Отборът се представи отлично, игра много уверено, създаде много положения и не допусна такива пред нашата врата. Пет гола и чиста мрежа е отлично начало", смята Артета.

"Умеем да бележим по различни начини. Радвам се за Виктор Гьокереш за първите му два гола, също и за Юриен Тимбер за неговите голове след тази дълга контузия. Видяхме и отлични дебюти на Москера и Макс, който е само на 15 години и това е много специално за него", допълни испанецът.

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

След това той сподели още за включването на младия Макс Доуман.

"Ще прегледам информацията, но е важно как той реагира и как се справи със ситуацията. Видя се какво съотборниците му мислят за него, тъй като постоянно му подаваха топката. Хубаво е да видим тази енергия на стадиона след влизането му в игра. Той спечели дузпа и остави отпечатък върху мача още в дебюта си на "Емиратс", а това е страхотно", каза още специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

  • 24 авг 2025 | 01:42
  • 375
  • 0
Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

  • 24 авг 2025 | 01:29
  • 394
  • 0
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 21925
  • 569
Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

  • 24 авг 2025 | 00:22
  • 682
  • 1
Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

  • 24 авг 2025 | 00:19
  • 509
  • 0
Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

  • 24 авг 2025 | 00:02
  • 605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

  • 23 авг 2025 | 23:00
  • 20501
  • 90
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 682
  • 0
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 32936
  • 95
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 21925
  • 569
Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

  • 23 авг 2025 | 23:42
  • 17560
  • 25
Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 19942
  • 19