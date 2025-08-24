Артета: Пет гола и чиста мрежа е добро начало

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не скри задоволството си от успеха с 5:0 над Лийдс в първия домакински мач на лондончани за сезона. Той смята, че представянето на тима му е било чудесно и това е добро начало.

"Има от какво да сме доволни. Това бе позитивен следобед за начало на сезона у дома. Можехме веднага да почувстваме енергията. Успяхме да вдигнем нивото, а това е, което искахме. Отборът се представи отлично, игра много уверено, създаде много положения и не допусна такива пред нашата врата. Пет гола и чиста мрежа е отлично начало", смята Артета.

"Умеем да бележим по различни начини. Радвам се за Виктор Гьокереш за първите му два гола, също и за Юриен Тимбер за неговите голове след тази дълга контузия. Видяхме и отлични дебюти на Москера и Макс, който е само на 15 години и това е много специално за него", допълни испанецът.

След това той сподели още за включването на младия Макс Доуман.

"Ще прегледам информацията, но е важно как той реагира и как се справи със ситуацията. Видя се какво съотборниците му мислят за него, тъй като постоянно му подаваха топката. Хубаво е да видим тази енергия на стадиона след влизането му в игра. Той спечели дузпа и остави отпечатък върху мача още в дебюта си на "Емиратс", а това е страхотно", каза още специалистът.

