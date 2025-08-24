Популярни
  3. Фарке: Срещнахме Арсенал в лош момент

Фарке: Срещнахме Арсенал в лош момент

  • 24 авг 2025 | 04:58
Фарке: Срещнахме Арсенал в лош момент

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке нямаше от какво да е доволен след загубата с 0:5 от Арсенал. Той заяви, че тимът му е имал нещастието да срещне "артилеристите" в лош момент, в началото на сезона, когато те не са уморени и все още има еуфория в състава и по трибуните.

"Бяхме изправени пред тежка задача да дойдем тук без най-важният ни играч и капитан Итън Ампаду. Щеше да е хубаво да срещнем Арсенал в по-добър момент, когато са след мач в Шампионската лига или нещо друго. А не в първия им домакински мач за сезона, след като са победили Манчестър Юнайтед. Те показаха всичките си нови попълнения преди началото на двубоя и еуфорията беше голяма. През първите 10-15 минути страдахме, но постепенно се върнахме в мача. Ударът на Страйк бе най-доброто ни положение, но техният вратар реагира добре", заяви Фарке.

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

"Разочароващо бе, че получихме гол от статично положение. На моменти подценявахме тяпната контрапреса, а след това те отбелязаха от труден ъгъл за 2:0. От пет точни удара ни вкараха пет гола. Трудно е, когато са толкова ефективни. Казано накратко, те бяха по-добрият отбор и заслужено спечелиха", допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

