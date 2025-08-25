Кошмарно начало на сезона за Имобиле

Нападателят на Болоня Чиро Имобиле се контузи в дебюта си за “рособлу” срещу Рома (0:1), а прегледите днес са показали, че има мускулна контузия, която ще го извади от терените за 8 седмици, съобщават италианските медии.

35-годишният ветеран напусна терена принудително още след половин час игра, а днес стана ясна диагнозата му.

Имобиле дойде в Болоня през това лято, след като преждевременно футболистът прекрати договора си с Бешикташ.

Бранителят Николо Казале също получи контузия в мача срещу Рома, но той ще бъде около месец извън терените, като има контузия на феморалния бицепс на десния крак.

Снимки: Imago