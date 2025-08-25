Главоболия в защита за Себастиан Хьонес и Щутгарт преди утрешния мач за Купата на Германия

Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес ще има проблеми да изгради защитата на отбора за двубоя от първия кръг на Купата на Германия срещу втородивизионния Айнтрахт (Брауншвайг).

"Лeонидас Стергиу, Силас, Люка Джакез, Юлиан Шабо, Амеен Ал Дахил и Джъстин Дийл за съжаление няма да бъдат на разположение", заяви Хьонес днес по време на пресконференцията.

Щутгарт започна сезона с две загуби - поражение 1:2 в двубоя за Суперкупата срещу шампиона Байерн (Мюнхен), а после отстъпи също 1:2 на Унион (Берлин). Сега отборът е под натиск да избегне ранно отпадане за купата на Германия, спечелена през миналия сезон.

„Es wird intensiv werden“



Als Titelverteidiger startet der VfB in die DFB-Pokal-Saison 2025/2026. Die Aufgabe bei Zweitligist Braunschweig ist herausfordernd – auch, weil es personeller Änderungen bedarf.



Alle Wichtige von der PK: https://t.co/kVgAW0cANe#VfB | #DFBPokal |… pic.twitter.com/LCHQGB0CkZ — VfB Stuttgart (@VfB) August 25, 2025

"Самата победа на финала за купата е в миналото, но ние започваме турнира като носители на трофея и искаме да останем в състезанието възможно най-дълго", подчерта Хьонес.

"Трябва да сме изцяло фокусирани срещу Брауншвайг. Атмосферата и самият мач ще бъдат напрегнати. Трябва да сме напълно готови. Искаме да покажем сила, решителност и динамика още от първата минута", добави още Себастиан Хьонес.

Следвай ни:

Снимки: Imago