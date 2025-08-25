Популярни
  3. Главоболия в защита за Себастиан Хьонес и Щутгарт преди утрешния мач за Купата на Германия

  • 25 авг 2025 | 17:40
  • 264
  • 0
Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес ще има проблеми да изгради защитата на отбора за двубоя от първия кръг на Купата на Германия срещу втородивизионния Айнтрахт (Брауншвайг).

"Лeонидас Стергиу, Силас, Люка Джакез, Юлиан Шабо, Амеен Ал Дахил и Джъстин Дийл за съжаление няма да бъдат на разположение", заяви Хьонес днес по време на пресконференцията.

Щутгарт започна сезона с две загуби -  поражение 1:2 в двубоя за Суперкупата срещу шампиона Байерн (Мюнхен), а после отстъпи също 1:2 на Унион (Берлин). Сега отборът е под натиск да избегне ранно отпадане за купата на Германия, спечелена през миналия сезон.

"Самата победа на финала за купата е в миналото, но ние започваме турнира като носители на трофея и искаме да останем в състезанието възможно най-дълго", подчерта Хьонес.

"Трябва да сме изцяло фокусирани срещу Брауншвайг. Атмосферата и самият мач ще бъдат напрегнати. Трябва да сме напълно готови. Искаме да покажем сила, решителност и динамика още от първата минута", добави още Себастиан Хьонес.

