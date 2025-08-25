Хандбалните шампионки от Бяла започнаха подготовка за новия сезон

Популярни
  • 25 авг 2025 | 12:42
Хандбалните шампионки на България при жените от Бяла започнаха подготовка за новия сезон с мини-лагер през уикенда. Тренировките протекоха пълноценно, като бе свършена голяма по обем работа, съобщиха от клуба.

Старши треньорката Виктория Жосан и помощниците Игор Жосан и Лариса Косенко  изведоха на игралното поле 12 състезателки в "ОЗК Арена Бяла".

Сред тях бяха и звездите на Етър'64 (Велико Търново) - националната вратарка Гергана Николова и украинката Александра Замишляк, които са преотстъпени за участието на шампионките в EHF European Cup Women. Бяла ще стартира в континенталната надпревара срещу силния словенски клуб Лития на 27 септември от 20:00 часа като гост, а реваншът е на 5 октомври от 16:00 часа в "ОЗК Арена Бяла".

Първи тренировки след операция направи и Анна Кърджилова. На Ния Цанкова, която по-рано през лятото взе участие с националните отбори на България в Световното и в Европейското първенство по плажен хандбал за девойки до 17 години, както и на континенталния шампионат в зала, е дадена почивка до 30 септември. Останалите девойки от състава ще се включат в подготовката след участието си в Държавното първенство по плажен хандбал.

Кръстина Касабова отсъстваше от първите занимания, но ще бъде на линия за следващия от планираните мини-лагери, които ще се провеждат ежеседмично.

Предвидена е контролна среща с девойките до 18 години на ЧСМ Букурещ на 8 септември в зала "Аполо" в ръмунствата столица. От Бяла очакват потвърждение и за втора контрола на 14 септември отново в Букурещ срещу местния втородивизионен Олимпия.

