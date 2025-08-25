„Лоша преценка“: Синът на ММА легенда нападна кечист и го прати в безсъзнание

Раджа Джаксън, синът на Куинтън „Рампейдж“ Джаксън, си навлече сериозни неприятности, след като нападна кечист по време на мач този уикенд.

В събота Джаксън е участвал в кеч мач на веригата "Knockx", излъчван по стрийминг платформата "Kick", където по сценарий е трябвало да направи събаряне с два крака и след това да симулира нападение над кечиста Стюарт Смит, известен като Сайко Стю. Преди мача обаче Смит и Джаксън са имали спречкване зад кулисите, което почти е прераснало в бой. Когато е дошъл моментът за мача, изглежда Джаксън е пренесъл тази енергия на ринга, като е запратил Смит на пода и му е нанесъл над 15 безответни удара, преди други кечисти да се намесят и да го дръпнат от него.

I’ve seen pro wrestling thorough out my whole life and this is one of worst things I’ve ever seen. I hope Raja Jackson gets life in prison and my thoughts got to Syko Stu. https://t.co/sq6KanR3l3 — Nemesis (@SenpaiNemesis__) August 24, 2025

Във видео, публикувано след инцидента, Джаксън провежда телефонен разговор с човек, който му казва, че е прекалил и че „не могат да събудят“ Смит. Други източници съобщават, че Смит е бил откаран по спешност в болница със „сериозни наранявания“.

Няколко часа по-късно Рампейдж Джаксън публикува в "Kick" коментар за действията на сина си, като уточни, че Смит е добре и му пожела бързо възстановяване.

„Искам да изясня дезинформацията за сина ми Раджа. Потвърдено ми е, че кечистът (Стюарт Смит, известен като Сайко Стю) е в съзнание и в стабилно състояние. Раджа е бил неочаквано ударен от него встрани на главата мигове преди мача на Смит. На Раджа му е било казано, че може да си го „върне“ на ринга. Мислех, че това е част от шоуто. Беше лоша преценка и постановка, която се обърка.“



„Раджа е ММА боец, а не професионален кечист, и нямаше работа на такова събитие. Изобщо не одобрявам действията на сина си! Той получи сътресение на мозъка от спаринг само преди няколко дни и не трябваше да прави нищо, свързано с физически контакт. Като баща съм дълбоко загрижен за неговото здраве и за благосъстоянието на г-н Смит. Въпреки това съм много разстроен, че всичко това се случи, но основната ми грижа сега е г-н Смит да се възстанови бързо. Извинявам се от негово име и на "Kick" за ситуацията.“

В неделя KnokX — промоутърът на събитието, ръководен от известния кечист от WWE Рикиши — излезе с изявление, в което порица действията на Джаксън и пожела на Смит бързо възстановяване от атаката.

„На първо място, нашите мисли и молитви са с нашия брат г-н Стюарт Смит (Сайко Стю), тъй като той остава приоритет и ние следим състоянието му“, написаха от промоцията във Facebook. „Това, което трябваше да бъде планиран и договорен кеч момент, се превърна в егоистичен и безотговорен акт на насилие срещу г-н Смит. Този груб акт е осъдителен и никога не е трябвало да се случва. За 17-те години на съществуване на кеч академията KnokX Pro никога не се е случвало нещо толкова отвратително и се извиняваме на нашите клиенти и фенове.“