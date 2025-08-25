Николай Боянов: Получихме добра подкрепа от публиката

Старши треньорът на Партизан (Червен бряг) Николай Боянов изрази мнението си след първия двубой на тима за сезон 2025/26 в Северозападната Трета лига.

„Партизаните“ завършиха наравно 1:1 в домакинството си на Ком (Берковица). Боянов говори за официалния сайт на Партизан.

„Създадохме две доста чисти положения през първото полувреме, но пък второто показахме по-голямо желание за победата. Мисля, че влязохме малко по-нервно в мача. След получения гол обаче започнахме да натискаме отбора на Берковица и мисля, че през второто полувреме си поехме инициативата.“, сподели Николай Боянов.

„Доволен съм от представянето на момчетата. Не че е оправдание, но първият мач винаги е труден. Получихме добра подкрепа от публиката. Получи се здрав сблъсък за стандартите на Трета лига.“, добави още Боянов.

„За мен Ком (Берковица) ще е костелив отбор“, завърши треньорът на Партизан.