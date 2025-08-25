Феновете на Локо (Пд) почетоха Георги Илиев

Популярни
  • 25 авг 2025 | 10:22
  • 382
  • 1
Привържениците на Локомотив (Пловдив) от фракцията “Трибуна Бесика” публикува нощни кадри от “Лаута”, на които се вижда, че запалянковците са отдали почит на бившия президент на клуба – Георги Илиев.

Именно с бившия си бос “черно-белите” спечелиха единствената си шампионска титла през 2004 година, която изкара близо 40 000 пловдивчани по улиците на града под тепетата, които отпразнуваха голямото събитие.

Феновете на “смърфовете” поставиха лика на Георги Илиев на трибуна “Бесика”, като опънаха и транспарант с неговото име и годината му на раждане срещу която стоеше знак безкрайност.

