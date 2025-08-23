Косич: Усилията ни бяха възнаградени

Популярни
  • 23 авг 2025 | 23:42
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе много доволен от постигнатата точка срещу Черно море. Специалистът призна, че във Варна се играе трудно и равенството е ценно.

"Беше труден мач за нас. Имахме доста проблеми с контузии. Имахме момчета, които не бяха в оптимално състояние. Оценяваме, че Черно море е много добър отбор. Опитахме се да се върнем в мача и накрая отбелязахме. Нашите усилия бяха възнаградени. Момчетата стават все по-добри и по-добри. Ние просто опитваме да работим и да играем добре срещу най-класните отбори в първенството. Всеки мач във Варна е труден. Съперниците са различни. Трябва да покажем най-доброто си лице. Надявам се някои от контузените да се завърнат в игра за следващия мач със Спартак Варна", завърши Косич

