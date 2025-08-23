Умарбаев: Във Варна се играе трудно

Халфът на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев бе доволен от спечелената точка при визитата на Черно море. "Смърфовете" стигнаха до равенството с късен гол в 90-ата минута.

"Наистина във Варна се играе трудно. Ние показахме добра игра. Можехме да вземем трите точки, но и една не е лошо. Трябва да се подобрим във фаза атака. Тази година колективът е много добър. Тренираме много здраво. Рано е да коментираме за класиране. Ние играем здраво във всеки мач. Накрая на сезона ще видим къде сме. Мисля, че резултатите показват, че вече се разбира какво иска треньорът от нас. Мога още да подобря моята физическа форма", каза още Умарбаев.