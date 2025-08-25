Медали за България от Световното по радиориентиране

Отборът на България се завърна с четири сребърни и три бронзови медала от 22-рото Световно първенство по радиориентиране за всички възрастови групи в Бирщонас, Литва.

Най-добрата ни състезателка при жените Андрея Дяксова завоюва два индивидуални сребърни медала в дисциплините FOXORING и КАСИКА 144 MHz.

В отборното класиране в класическата дисциплина 144 MHz жените ни в състав: Андрея Дяксова, Евангелина Дяксова и Виктория Ценкова завоюваха също сребърни медали.

При юношите много силно се представи Александър Педев, който спечели бронзов медал в класическата дисциплина 144 MHz. Това е първи индивидуален медал на този млад наш състезател и тепърва ще чакаме от него много успехи.

В отборното класиране юношите в състав Александър Педев, Виктор Василев и Борис Карабойков спечелиха съответно сребърен медал в класическата дисциплина 144 MHz и бронзов на 3.5 MHz.

Нашият най-титулуван състезател при ветераните Димитър Кирев също успя да вземе медал – този път бронзов на спринтовата дисциплина.

Вече са ясни и най-важните стартове през следващите две години – Европейското първенство в Румъния през 2026г и Световно първенство в Южна Корея през 2027.