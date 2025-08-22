Добри Козарев: Отиваме за точките

В неделя, Гигант (Съединение) гостува на СФК Раковски. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В Раковски винаги е трудно за гостуващите отбори. Не очаквам да е по-различно в предстоящия двубой. Съперникът е новак в групата, което го амбицира допълнително. Вярвам, че всичко ще се реши на терена с футболни аргументи. Нямаме притеснение от никой противник. Уверени сме във възможностите си. Ако играем както можем, ще си тръгнем с точките“, коментира пред Sportal.bg Добри Козарев, президент на Гигант.