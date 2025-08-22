Валери Домовчийски: С Гигант всички се съобразяват

В неделя, новакът СФК Раковски (Раковски) приема Гигант (Съединение). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни много тежко изпитание. С доброто си представяне, Гигант накара през последните години, всички да се съобразяват с него. Както казах вече няколко пъти, за нас всеки мач от настоящия сезон ще е изключително труден. Няма страх и притеснение. Просто трябва да играем пределно мобилизирано и с пълно себераздаване, за да излизаме с чест от битките“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.