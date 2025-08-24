Атанасов: Допуснахме два леки гола от недоглеждане

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов остана доволен от представянето на своите футболисти, въпреки загубата от Ботев (Враца). Тимът от Добрич отстъпи с 0:2 у дома.

“За мен най-жалкото е, че не успяхме да зарадваме тези хора, които дойдоха и стана един празник. Еуфорията - това е положителното. Резултатът не е добър, допуснахме два леки гола от недоглеждане. Няма човек, който да не греши. Това им казах, че няма от какво да се срамуваме. Ще бъркаме и грешки ще правим, но трябва да са минимални. Като старание, положения съм доволен, не мога да коментирам отменените голове. 100% фал за нас и зачетоха гола.. пак казвам това са решили, това са дали. Поздравих играчите за влагането.

При всички положения си имаше малко по-голямо настроение. Не играем всеки мач пред такива зрители, така че имаше. Трябва да израстват и ако искат отборът да прилича на отбор, тези неща трябва да ги преодоляваме. Имахме си грешките, неуспехите при нереализирането.

Шансът винаги е фактор. Имаме такива ситуации, където от близко разстояние трябва да реализираме. Напрежение, голямо желание, пренавитост - стават нещата хаотични. Това не е добре.

Ако на хората им е харесало, дано пълнят стадиона. Нашият отбор така ще израства”, заяви Атанасов.