Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

  • 24 авг 2025 | 12:32
  • 455
  • 1

Президентът на БФС Георги Иванов заяви, че е убеден, че осветлението на стадион “Дружба” в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове.

“Фирмата, с която работим, съм сигурен, че по най-бързия начин ще направи осветлението на стадиона. Сигурни сме в това, което те казват и в качеството на услугата, която ще бъде”, коментира Иванов.

“Важно е това, което казва г-н Борисов, че футболът е за хората, но спазваме някакви критерии, защото това е професионален спорт”, добави президентът на БФС.

“Убеден съм, че осветлението ще стане факт в най-кратки срокове.”

“За нас е чест, че стадионът ще бъде пълен в мач, в който ще играят Добруджа и Ботев Враца, които са два отбора, в които има много млади футболисти”, каза още Георги Иванов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 8007
  • 14
Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 12535
  • 118
Дубълът на Етър стартира с победа

Дубълът на Етър стартира с победа

  • 24 авг 2025 | 03:04
  • 2092
  • 1
Хикс в Червен бряг

Хикс в Червен бряг

  • 24 авг 2025 | 02:54
  • 2391
  • 0
Шест гола в Левски, победител няма

Шест гола в Левски, победител няма

  • 24 авг 2025 | 02:42
  • 5079
  • 2
Доростол измъкна точките накрая

Доростол измъкна точките накрая

  • 24 авг 2025 | 02:27
  • 1724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 12535
  • 118
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 8007
  • 14
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 28654
  • 8
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 4841
  • 9
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4133
  • 4
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 4440
  • 12