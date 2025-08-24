Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

Президентът на БФС Георги Иванов заяви, че е убеден, че осветлението на стадион “Дружба” в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове.

“Фирмата, с която работим, съм сигурен, че по най-бързия начин ще направи осветлението на стадиона. Сигурни сме в това, което те казват и в качеството на услугата, която ще бъде”, коментира Иванов.

“Важно е това, което казва г-н Борисов, че футболът е за хората, но спазваме някакви критерии, защото това е професионален спорт”, добави президентът на БФС.

“Убеден съм, че осветлението ще стане факт в най-кратки срокове.”

“За нас е чест, че стадионът ще бъде пълен в мач, в който ще играят Добруджа и Ботев Враца, които са два отбора, в които има много млади футболисти”, каза още Георги Иванов.