Белгия с чиста победа над Словакия в Пукет

  • 24 авг 2025 | 19:45
Женският национален отбор на Белгия е поредният тим, който се класира за следващата елиминационна фаза на Световното първенство за жени в Тайланд. Състезателките на Крис Ван Сник биха категорично дебютанта Словакия с 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) във втория си двубой от Група В на Мондиала, игран този следобед на остров Пукет.

Първи съдия на срещата пък беше най-добрия български рефер в момента Ивайло Иванов.

Белгия е на 2-о място във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и олимпийският шампион Италия начело. Двата тима вече са сигурни за 1/8-финалите на турнира. Словакия е на 3-а позиция без победа и без спечелена точка до момента, както е и Куба. Така двата отбора отпадат от по-нататъшно участие на шампионата.

Италия напред на Световното след разгром над Куба
Италия напред на Световното след разгром над Куба

В последния си мач в групата белгийките ще спорят със "Скуадра адзура" за първото място, а Словакия ще играе с Куба. Двубоите са във вторник (26 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Капитанката на Белгия Брит Ерботс бе над всички с 21 точки (1 блок и 2 аса) за победата. Зилке Ван Авермат (3 блока и 1 ас) и Полин Мартен приключиха с 12 и 10 точки за успеха.

За словашкия тим единствената с двуцифров актив беше Тереза Хрушечка с 13 точки (3 блока и 1 ас).

Снимки: en.volleyballworld.com

