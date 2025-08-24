Асарел България Оупън има своите нови шампиони

Популярни
  • 24 авг 2025 | 19:44
Деветото издание на силния международен турнир по тенис на маса на WTT Feeder Panagyurishte 2025 Presented by Asarel завърши с азиатска доминация, но с титла и за Европа. Белгиецът Седрик Наутинк сломи съпротивата на Владислав Урсу от Молдова в четири гейма. Поставеният под номер 10 левичар Наутинк поведе с 2:0 гейма след 11:2 и 12:10, но Урсу реагира и намали изоставането си, печелейки третата част с категоричното 11:6. Четвъртъта беше белязана от драматичен развой и пропуснат мачбол от Наутинк, който все пак триумфира с титлата след 14:12 точки.

„Щастлив съм, че стигнах до успеха в подобен нервен двубой срещу друг тенисист с лява ръка. Когато поведеш с 2:0 гейма в подобен формат винаги е по-лесно, но трябваше да пазя концентрация до последно”, сподели Наутинк.

При дамите триумфа за поредна година e за Япония, но този път шампионка е Касуми Кимура. Осмата в схемата се затрудни срещу Анастасия Димитренко, Украйна единствено във втория гейм, който все пак измъкна след 12:10. В третата част Кимура нямаше проблеми за крайното 11:6, с което си осигури 1500 щатски долара от наградния фонд, както и 125 точки за световната ранглиста. За Димитренко отиват 90 точки и малко над 1000 долара.

„Да спечеля втория гейм се оказа ключово, защото това пречупи моята съперничка, а до края останах спокойна и затворих мача в три части!” Титлата в схемата при мъжките двойки е за Лин и Чан от Китайско Тайпе, които се справиха с Наутинк и Ламбие (Белгия) след 9:11, 11:8, 11:4 и 11:7. В женските двойки четвъртите поставени Зион Лий (Република Корея) и Елена Захария (Румъния) надиграха в четири гейма италианския тандем Арлиа/ Карновале. Японският тандем Оно/ Окада се наложи над сънародниците си Нода/ Тамура в много качествен финал при смесените двойки – 11:7, 11:5, 9:11, 11:7.

"Това беше първият ни турнир като двойка и беше много важно да комуникираме добре. Когато съперниците ни притискаха успявахме да варираме с тактиката и това даде резултат”, заяви щастливата Котона Окада. Това беше юбилейно издание за турнира, който започна през 2015-а година с откриването на „Арена Асарел” в Панагюрище Като и тази година най-перспективните млади състезатели у нас бяха наградени с почетни плакети и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на професор д-р Лъчезар Цоцорков и беше връчена от Иван Александров. А отличени за великолепните си постижения през изминалата година бяха 13-годишният Стефан Бончев и 18-годишният Йоан Величков.

