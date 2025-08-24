Пето място за Кристиян Миленков на Световното по борба в Самоков

Кристиян Миленков завърши на пето място в категория до 63 кг на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в "Арена Самоков", след като загуби малкия финал. Така българските национали не успяха да спечелят медал на шампионата на планетата.

През миналата година в Испания, България завърши с едно сребро чрез Сали Салиев на 92 кг свободен стил, но националът прехвърли възрастовата група за 2025.

В събота Миленков загуби с 0:9 срещу арменеца Алекс Маргарян и вчерашната борба се повтори в неделя. Българският национал отстъпи осем точки за минута и 50 секунди срещу иранеца Мохамад Двавад Навид, а загубено оспорване на старши треньора Стоян Добрев добави девета за крайното 9:0.

Миленков започна на 63 кг срещу еквадореца Крисман Караседо и го пребори със 7:5, след което българинът надви с 4:1 румънеца Йонуц Мереута. На четвъртфиналите националът се изправи срещу нидерландеца Иляс Лауина и спечели точка още на старта, след което добави още една за партер. Миленков повдигна два пъти съперника, но не успя да го пренесе, което остави резултата 2:0. Българинът добави още две точки във втората част и загуби само две, което оформи крайното 4:2.

Айтджан Халмаханов от Узбекистан стана шампион в категорията след 12:2 срещу Маргарян, а вторият бронз бе спечелен от руснака Игор Пунченко.