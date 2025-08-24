Умар Нурмагомедов сподели нова информация за следващата му битка

ММА боецът в категория муха Умар Нурмагомедов ще проведе следващия си двубой на събитието UFC 321, което ще се проведе на 25-и октомври в Абу Даби (ОАЕ).

„Мениджърът ми ми се обади и каза, че UFC предлагат битка в Абу Даби. Обсъдихме го и решихме, че тъй като целият отбор ще бъде и в Дубай, мястото е наблизо, ще се бия в Абу Даби“, каза Нурмагомедов на пресконференция преди турнира „Мемориал на Абдулманап Нурмагомедов“ в Дагестан.

Съперникът на Нурмагомедов все още не е определен. Преди това се предполагаше, че Умар ще влезе в октагона на 18-и октомври във Ванкувър, Канада. Това беше съобщено в началото на август от живата легенда на бойните спортове Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов ще оглави бойна гала във Ванкувър

Умар Нурмагомедов има 18 победи в ММА и една загуба, която руснакът претърпя в битката за титлата с Мераб Двалишвили .