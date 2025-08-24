Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Умар Нурмагомедов сподели нова информация за следващата му битка

Умар Нурмагомедов сподели нова информация за следващата му битка

  • 24 авг 2025 | 13:48
  • 301
  • 0

ММА боецът в категория муха Умар Нурмагомедов ще проведе следващия си двубой на събитието UFC 321, което ще се проведе на 25-и октомври в Абу Даби (ОАЕ).

„Мениджърът ми ми се обади и каза, че UFC предлагат битка в Абу Даби. Обсъдихме го и решихме, че тъй като целият отбор ще бъде и в Дубай, мястото е наблизо, ще се бия в Абу Даби“, каза Нурмагомедов на пресконференция преди турнира „Мемориал на Абдулманап Нурмагомедов“ в Дагестан.

Съперникът на Нурмагомедов все още не е определен. Преди това се предполагаше, че Умар ще влезе в октагона на 18-и октомври във Ванкувър, Канада. Това беше съобщено в началото на август от живата легенда на бойните спортове Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов ще оглави бойна гала във Ванкувър
Умар Нурмагомедов ще оглави бойна гала във Ванкувър

Умар Нурмагомедов има 18 победи в ММА и една загуба, която руснакът претърпя в битката за титлата с Мераб Двалишвили .

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ритгерс нокаутира Бен Садик на Glory 103

Ритгерс нокаутира Бен Садик на Glory 103

  • 24 авг 2025 | 13:35
  • 311
  • 0
Джош Емет и Юсеф Залал се присъединяват към UFC 320

Джош Емет и Юсеф Залал се присъединяват към UFC 320

  • 24 авг 2025 | 13:25
  • 321
  • 0
Стърлинг разкри, че е преживял "истински кошмар" по време на битката с Ортега

Стърлинг разкри, че е преживял "истински кошмар" по време на битката с Ортега

  • 24 авг 2025 | 13:15
  • 575
  • 0
Националите по джудо за младежи и девойки са на лагер във Валенсия

Националите по джудо за младежи и девойки са на лагер във Валенсия

  • 23 авг 2025 | 20:29
  • 1672
  • 0
Четири бонуса бяха раздадени на UFC Шанхай

Четири бонуса бяха раздадени на UFC Шанхай

  • 23 авг 2025 | 17:56
  • 921
  • 0
Миленков ще се бори за бронз на Световното в Самоков

Миленков ще се бори за бронз на Световното в Самоков

  • 23 авг 2025 | 17:42
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 14942
  • 153
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 9689
  • 15
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 31253
  • 9
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 5702
  • 11
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4794
  • 5
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 5374
  • 15