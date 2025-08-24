Ритгерс нокаутира Бен Садик на Glory 103

Леви Ригтерс продължава напред в историческия турнир в тежка категория на Glory.
Бившият претендент за титлата се изправи срещу друг бивш претендент в лицето на Джамал Бен Садик. Двамата оглавиха събитието GLORY 103, което се проведе в събота вечер (23.08) в Ротердам, Холандия. Битката между двамата беше доста оспорвана.
Ритгерс победи с нокаут в третия рунд. Третата и последна част на битката започна равностойно, но във втората минута Леви вкара ритник със завъртане в черния дроб на мароканеца. Джамал падна на земята и не можа да се изправи.