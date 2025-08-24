Ритгерс нокаутира Бен Садик на Glory 103

Леви Ригтерс продължава напред в историческия турнир в тежка категория на Glory.

Бившият претендент за титлата се изправи срещу друг бивш претендент в лицето на Джамал Бен Садик. Двамата оглавиха събитието GLORY 103, което се проведе в събота вечер (23.08) в Ротердам, Холандия. Битката между двамата беше доста оспорвана.

Ритгерс победи с нокаут в третия рунд. Третата и последна част на битката започна равностойно, но във втората минута Леви вкара ритник със завъртане в черния дроб на мароканеца. Джамал падна на земята и не можа да се изправи.

@GLORY_WS 103 Last Heavyweight Standing 8/23/2025 seventh fight and main event was Jamal Ben Saddik vs Levi Rigters. Round one saw Rigters want to calf kick and Ben Saddik wanting to smash Rigters’ head in. Rigters landed more strikes, and I feel he won round one. Round two saw… pic.twitter.com/i1zscD91PN — Adam Bomb (@KnuckleTFup) August 23, 2025