Краев и Апоел с важна победа срещу печално известен тим у нас

Отборът на Апоел (Тел Авив), за който се състезава българинът Андриан Краев, стигна до успех с 2:0 срещу тима на Ашдод в среща от последния 5-и кръг на груповата фаза на израелския турнир Тото Къп.

Благодарение на успеха Краев и компания финишираха първи в своята група “В” с 3 победи и 1 загуба и продължиха към директните елиминации, докато днешният им съперник остана закотвен на дъното.

Днес българинът беше титуляр и се задържа на терена до 58-ата минута, когато беше заменен от Роуи Алкокин. Краев не съумя да се разпише, но си изкара жълт картон.

Иначе головете в мача отбелязаха 17-годишният талант на Апоел Даниел Дапа (22’) и четири години по-възрастният Ран Бинямин (90’+6’).

И двата отбора ще стартират участието си в израелския елит съвсем скоро, като Апоел и Краев започват на 23-ти август (събота) с домакинство на Кирят Шмона.

Освен с днешната си загуба от отбора на българския футболист, тимът на Ашдод е добре познат у нас, тъй като точно преди 10 години израелците изиграха контрола на стадион “Българска Армия” срещу родния ЦСКА, която така и не завърши след масово нахлуване на “червените” фенове.

