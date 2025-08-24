Симеоне: Постепенно ще намерим най-добрата си форма

Популярни
  24 авг 2025
Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне прие философски равенството 1:1 с Елче от втория кръг на Ла Лига. Той призна, че е очаквал тимът му да има проблеми в началото на сезона, като все още няма победа на сметката си. Въпреки това наставникът е оптимист, че постепенно мадридчани ще намерят най-добрата си форма.

"Трябва ни търпение, спокойствие, осъзнаване с какви футболисти разполагаме. Трябва да работим в съответствие с добрия отбор, който имаме, и да продължим в тази посока, но с малко повече решителност. Вероятно нещата ще се подобрят. Смятам, че отборът направи доста добри неща, повече отколкото в мача срещу Еспаньол. Вратарят им беше решаващ, а те се защитаваха много добре и ни затрудниха да завършваме атаките си, особено през първото полувреме, когато имахме няколко шанса, но не успяхме да ги оползотворим. Оставам с усещането, че отборът продължава да търси най-добрата си форма, за да бъде конкурентоспособен, и ще я намерим с времето. Честно казано, не очаквах да започнем сезона много, много, много добре. Има неща, които трябва да се свършат", започна Симеоне.

"Имаме една точка. В тези два мача се хващам за това, че отборът се подобрява. Имаме много млади играчи, които трябва да се интегрират, за да израснат. От мача с Еспаньол до днес имаше растеж, играхме по-добре. Резултатът го няма, но трябва да работим, да имаме търпение, да продължим да търсим пътищата, които следвахме през голяма част от този мач. Когато се появи решителността, която е ключова, ще печелим повече мачове и повече точки", убеден е специалистът.

Снимки: Gettyimages

