Втори кръг, втора издънка за Атлетико Мадрид

Амбициозният тим на Атлетико Мадрид направи втора поредна грешка на старта на сезона в Ла Лига и е с едва една точка от откриващите си два мача. Този път “рохибланкос” стигнаха само до 1:1 срещу новака Елче у дома, а седмица по-рано загубиха с 1:2 от Еспаньол. Така играчите на Диего Симеоне рискуват още сега да изостанат значително от Барселона и Реал Мадрид.

Иначе съботната вечер започна отлично за Атлетико, след като още в 8-ата минута Александър Сьорлот вкара за 1:0. Много бързо обаче съперникът изравни, след като в 15-ата минута Рафа Мир изравни.

После - в оставащите над 90 игрови минути с добавените времена - столичани натискаха с всички сили, но направиха няколко пропуска и така и не стигнаха до второ попадение. Особено фрапантен беше пропускът на Маркос Йоренте в 81-вата, когато той не успя да реализира очи в очи с вратаря.

През първата част пък Джулиано Симеоне удари греда.

В следващия кръг Атлети ще гостуват на Алавес, а Елче, за който това е второ 1:1 в шампионата, приема Леванте.