Гьокереш: Знаех, че рано или късно ще започна да бележа

След колебливия си дебют с екипа на Арсенал, Виктор Гьокереш отговори на критиците във втория си мач с два гола при разгрома над Лийдс с 5:0. Той заяви, че е било само въпрос на време да отбележи първото си попадение. Шведският нападател дори вкара два пъти и показа задоволство от представянето си.

„Разбира се, много съм щастлив от резултата. Ясно е, че беше страхотно да вкарам и два гола. Винаги има напрежение. Знам, че рано или късно ще се възползвам от шансовете си. Победихме с 5:0, така че беше фантастичен ден“, започна той след последния съдийски сигнал, припомняйки, че не е започнал предсезонната подготовка със съотборниците си.

„Разбира се, за мен това беше кратка предсезонна подготовка, без много тренировъчни седмици... За мен беше важно да изиграя 90 минути, да вляза в ритъм и да опозная отбора още по-добре по време на този мач“, обясни той.

„Чувствах се по-комфортно с начина, по който играем, и мисля, че това си личи. Чувствам се комфортно, когато топката идва от дълбочина и след това навлизам навътре. Знам, че ще се възползвам от шанса, когато го получа. Имаме толкова много невероятни играчи в атака. За мен е важно да съм на правилното място“, отсече той, като насочи фокуса към следващия мач, въпреки добрия старт.

„Трудно е. Всеки отбор, срещу който играем, иска да ни предизвика. Трябва да се подготвяме за всеки мач по възможно най-добрия начин, но имаме фантастичен отбор, тренираме добре и работим здраво всеки ден. Започнахме добре, с две победи, два мача без допуснат гол и много отбелязани попадения. Мисля, че сме на прав път, но винаги можем да се представим по-добре и да се подобрим“, завърши той.

Снимки: Imago