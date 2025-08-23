Популярни
  Пеп Гуардиола: Представянето ни беше по-добро от резултата

Пеп Гуардиола: Представянето ни беше по-добро от резултата

  • 23 авг 2025 | 18:28
  • 114
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити ДжосепГуардиола смята, че представянето на отбора му при днешната загуба от Тотнъм е било по-добро от резултата (0:2). Испанецът е доволен от играта във финалната третина, въпреки че отборът не отбеляза гол, но призна, че играчите му не са се справили с пресата на съперника.

"Имах чувството, че представянето ни беше по-добро от резултата. Започнахме добре, но допуснахме гол, което може да се случи. С индивидуалните качества, които имаме, пропуснахме елементарни неща с топката. Те вкараха и втори гол в края на първото полувреме и стана трудно. Имахме нужда от един гол и създадохме шансове... Не беше отсъдена и дузпа срещу Оскар Боб. Имахме възможности, но не реагирахме добре, когато бяхме пресирани и пазени. Трябва да играем по различен начин. В последната третина нещата са добри. Резултатът обаче не е добър. Пътят е дълъг. Ще си вземем поука.

Това е едва вторият мач. В предишния двубой срещу Уулвс всички казаха, че всичко е наред, а аз отбелязах, че това е само един мач и ще се случат много неща.

Знам как работим и какво правят играчите. Има много добри неща, но трябва да се подобрим.

Стъпка по стъпка ще се подобрим и ще изградим повече връзки", заяви Гуардила.

