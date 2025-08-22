Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Полски Тръмбеш)
  3. Тихомир Антонов: Всичко свършихме

Тихомир Антонов: Всичко свършихме

  • 22 авг 2025 | 13:59
  • 237
  • 0

Янтра (Полски Тръмбеш) е сред водещите отбори в Северозападната Трета лига. Готовността за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg лидера на клуба Тихомир Антонов.

„В хода на подготовката, следвахме програмата и изпълнихме всичко на сто процента. Това, което ни трябваше за да комплектоваме състава, го намерихме. Приоритетът в селекцията беше привличането на млади футболисти. Взехме такива, доволни сме. Нашата цел в първенството винаги е била да сме на челните места в класирането – призовата петица“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 257
  • 0
Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

  • 22 авг 2025 | 13:51
  • 262
  • 0
Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:49
  • 328
  • 0
Венцеслав Иванов: Готови сме

Венцеслав Иванов: Готови сме

  • 22 авг 2025 | 13:46
  • 295
  • 0
Бдин залага на младостта

Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 296
  • 0
Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

  • 22 авг 2025 | 13:41
  • 266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12293
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21321
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4154
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8894
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5308
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11207
  • 4