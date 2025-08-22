Тихомир Антонов: Всичко свършихме

Янтра (Полски Тръмбеш) е сред водещите отбори в Северозападната Трета лига. Готовността за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg лидера на клуба Тихомир Антонов.

„В хода на подготовката, следвахме програмата и изпълнихме всичко на сто процента. Това, което ни трябваше за да комплектоваме състава, го намерихме. Приоритетът в селекцията беше привличането на млади футболисти. Взехме такива, доволни сме. Нашата цел в първенството винаги е била да сме на челните места в класирането – призовата петица“.