Манол Георгиев: Бяхме близо до победата, но няма как да не съм доволен и от точката

  • 19 авг 2025 | 11:37
  • 238
  • 0
Манол Георгиев: Бяхме близо до победата, но няма как да не съм доволен и от точката

Асеновец (Асеновград) направи равенство 2:2 при гостуването си на считания за фаворит Загорец (Нова Загора) в мач от 3 кръг на Югоизточната Трета лига. Асеновградчани дори водеха до 83-ата минута с 2:1, когато домакините изравниха и спечелиха точката.

"Истината е, че Загорец имаше положения през първото полувреме, при 1:0 удариха и греда, с което резултатът можеше да стане по-изразителен в тяхна полза. Но… не стана и през втората част направихме обрат. На полувремето реагирахме, казах на момчетата, че имат абсолютно всички качества, за да покажат, че заслужават нещо повече в мача и през втората част се получи. Както можеше да загубим, така можеше и да спечелим. Не всеки ден и всеки отбор прави обрат в Нова Загора, така че няма как да не съм доволен от точката и особено от самата реакция, след като изоставахме на полувремето“, коментира Манол Георгиев пред официалния сайт на Асеновец.

"Както казах след мача със Спартак Пловдив, в който победихме – със сигурност ще има още загуби, но ще има мачове, в които ще показваме на какво сме способни. Трябва ни още малко време, за да се сработим, защото отборът е напълно нов. Липсват някои момчета, но това не ни е оправдание. Дори напротив – показваме, че можем да се справяме в трудни ситуации“, допълни още наставникът.

"Програмата продължава да бъде все така трудна – гостуваме на един от силните отбори в лицето на Ямбол, след това почиваме и отново гостуваме. Почти до средата на месец септември нямаме мач у дома“, коментира Манол Георгиев.

