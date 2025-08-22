Ахмед Хикмет: Важно е какво правим ние, няма слаб противник

Едноименният тим на Ямбол е домакин утре на Асеновец (Асеновград). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отдаваме дължимото уважение към всеки противник. Ще играем срещу отбор, който победи един от предварително считаните за фаворити. Спечели и точка на негостоприемния стадион в Нова Загора. Заключението – предстои ни поредния сериозен двубой. Важното е ние да продължим да работим да са играем футбола, който ще ни носи успехи и ще ни направи по-силни като отбор“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Ахмед Хикмет.