Бдин вкара пет гола, ФК Троян си заби още два

  • 24 авг 2025 | 00:14
Бдин (Видин) разгроми на стадиона си едноименния тим на град Троян със 7:0. Срещата е от първия кръг на Северозападната Трета лига. Вратарят на гостите Владимир Владимиров беше под непрекъснат обстрел от свои и чужди. Четири пъти му помогнаха и гредите след два удара на Радослав Захариев, по един на Георги Стоянов и Мартин Николов. Интригата беше изпепелена още в началните десетина минути. Дебютиралият бразилец Клейън Тиесън откри още в началните 120 секунди. След още толкова време, гостите си вкараха автогол. Николай Цветков-Демона направи резултата категоричен в 10-ата минута. В 20-ата последва втори автогол. Клейтън Тиесън се разписа и в края на първото полувреме. В 59-ата минута, другият бразилски дебютант Жоао Стоко вкара първия си гол в официален мач за Бдин. Радослав Захариев реализира седмото попадение в 83-ата минута. Той направи най-много пропуски в срещата.

Снимки: ОФК Бдин Видин – фейсбук    

