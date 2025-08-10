Бдин обърна сърби

Бдин (Видин) надигра у дома Тимок (Зайчар, Сърбия) с 4:2 в приятелска среща. Гостите поведоха в резултата след началния половин час. Радослав Захариев изравни в 35-ата минута. В 43-ата обаче, топката пак спря в мрежата на видинския тим. Бразилецът Соко заличи пасива в началото на втората част. Скоро сръбски футболист си вкара автогол. Деян Захариев реализира за окончателното 4:2. В оставащото време, бдинци можеха да вкарат още голове. Треньорът им Мартин Методиев пусна в игра всички налични състезатели.