Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 288
  • 0

Бдин (Видин) винаги е бил фактор, с който всички в Северозападната Трета лига се съобразяват.

Намеренията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg новият треньор на отбора Мартин Методиев.

„Доволен съм от проведената подготовка. Свършихме всичко, което бяхме планирали. Селекцията е отворен процес. Сформираме доста млад отбор. Да го обиграваме е целта през новия сезон. Важно е да влезем успешно в първенството. Нашите амбиции, а и традициите на клуба ни задължават да излизаме с нагласата да спечелим всеки мач“.

