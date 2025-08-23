Илиан Илиев: Може би обърках състава

Популярни
Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе разочарован от пропуснатата победа при домакинството на Локомотив (Пловдив). Специалистът призна, че може би той е допуснал грешка в състава.

"Знаем колко лесно можем да преминем от едната крайност в другата – да си помислим, че всичко вече е решено. Бяхме наясно, че след дербито трябва да сме агресивни. Когато не оказвахме съпротива, Локомотив започна да играе с повече самочувствие, а нашето намаляваше с всяка минута. Поведението ни не беше добро и трябва да сме доволни, че все пак взехме точка. Когато не държиш топката, не можеш да изградиш атака. Не е само до гола в края – Локомотив имаше достатъчно положения и по-рано.

"Дали ще загубим, спечелим или направим равенство – това не е най-важното. Ако не променим манталитета си, няма как да се развиваме. Две поредни добри класирания ни задължават да показваме повече самочувствие, а днес не беше така. Вероятно вината е и в мен – може би не избрах най-точния състав или изпълнители. Все пак, от този мач спечелихме точка"

"Казах ви, че трябва търпение. Някои футболисти бързо се адаптираха, в предишните мачове запазихме облика си като отбор. Днес обаче не бяхме готови – оставихме твърде много пространства и губехме единоборства. Локомотив е единственият отбор, който ни е побеждавал у дома през последните две години. В следващите мачове вероятно ще се наложи да опресним състава и да дадем шанс на други играчи“, заяви треньорът на Черно море.

