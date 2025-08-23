Популярни
Черно море 0:0 Локо (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 21:15
  • 4211
  • 6

Отборите на Черно море и Локомотив (Пловдив) играят при 0:0 един срещу друг в мач от шестия кръг на efbet Лига на стадион "Тича" във Варна.

Черно море и Локомотив (Пловдив) се намират в добра форма, като и двата състава имат по 11 точки след първите пет кръга. "Моряците" заемат третото място с голова разлика 10:3, докато "смърфовете" са четвърти с 5:2.

ЧЕРНО МОРЕ 0:0 ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 15. Мартин, 71. Панайотов, 24. Телеш, 11. Педро, 39. Златев, 10. Чандъров, 19. Лазаров

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 23. Русков, 5. Павлов, 21. Еспионса, 12. Али, 22. Иванов, 10. Политино, 94. Иту, 39. Умарбаев, 14. Илиев

Изиграха се още три мача от петия кръг във Втора лига

  • 23 авг 2025 | 21:01
  • 17932
  • 9
Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 10965
  • 16
Сливнишки герой победи ЦСКА III

  • 23 авг 2025 | 18:50
  • 1039
  • 0
Африканци изиграли Ботев (Пд) за санкцията от УЕФА, "канарчетата" платили над 208 хил. евро

  • 23 авг 2025 | 16:41
  • 12068
  • 20
Локо (Пд) показа писмо от ФИФА и заяви: Проблемът е технически

  • 23 авг 2025 | 16:24
  • 6327
  • 0
Ботев (Враца) се раздели със защитник

  • 23 авг 2025 | 15:26
  • 2009
  • 2
Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 10965
  • 16
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 15262
  • 54
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 32457
  • 26
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 36960
  • 104
Изиграха се още три мача от петия кръг във Втора лига

  • 23 авг 2025 | 21:01
  • 17932
  • 9