Тудор посочи капитаните на Ювентус и отказа да говори за конкретни цели

  • 23 авг 2025 | 23:35
Тудор посочи капитаните на Ювентус и отказа да говори за конкретни цели

На първата си пресконференция за новия сезон наставникът на Ювентус Игор Тудор говори по различни теми като старта на кампанията, йерархията на капитаните в тима, мнението си за определени играчи, трансферния пазар и поставените цели в първенството.

„Това са страхотни емоции. Харесва ми, когато играя и има някакъв залог. Не ми допадат предсезонната подготовка и контролите. Тимът е готов и искаме да започнем успешно. Играчите тренират добре и усещанията са позитивни. Тюн Копмайнерс изигра страхотен приятелски мач в Бергамо и е важен за нас. Той ще има голям сезон, въпреки че доста се говори за него. Щастлив съм, че Мануел Локатели е тук, с нас. Той е капитанът и ще си остане такъв. Вторият капитан ще бъде Бремер, след това са Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам и Федерико Гати. Това са капитаните и йерархията е такава.

Знаем стойността на Бремер на и извън терена, всичко върви по план. Той е на достатъчно добро ниво да играе и утре ще го направи. Ще са нужни няколко мача не само за него, но и за всички, защото подготовката беше малко кратка. Ние обаче ще имаме добър мач утре. Всички играчи се движеха добре, но в тази подготовка ни липсваше малко свежест въпреки двете добри победи. Очаквам повече свежест и винаги нещо допълнително. Трябва да натискаме с възможно най-много играчи напред, но без да губим баланс или да рискуваме контраатаки. С времето връзките и разбирателството ще се подобрят, но винаги трябва да останем остри.

Джонатан Дейвид е добър футболист, който е много фокусиран и всеотдаен. Точно това ми харесва в нападателите. Когато му кажеш нещо, той го изпълнява. Движи се добре в наказателното поле и винаги е опасен. Доволен съм от него, той е добър човек и истински професионалист. Рандал Коло Муани? Щастлив съм от наличния състав. Пазарът е сложен, но се фокусирам върху треньорството. Вярвам на моя клуб, който знае какво мисля. Това е добър състав от играчи и хора.

Не знам какво ще се случи до края на трансферния прозорец. Имам доверие на ръководството, като правим оценка на тима всяка седмица, защото съставът е жив организирам, който никога не остава един и същ в продължение на десет месеца. ОТ пет години Ювентус не е ставал първи или втори. Да кажем, че ще бъдем първи, втори или осми ще бъдат просто празни приказки, които не променят нищо. Игрите на фаворити ме разсмиват и са просто за заблуда. От значение е само да работим добре. Казват, че сме достойни за четвърто, пето или шесто място, но това само може да ни мотивира“, коментира Тудор преди двубоя с Парма.

Снимки: Gettyimages

