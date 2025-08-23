Анатоли Нанков: Победата ни е закономерна

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков беше радостен след успеха с 2:0 над Септември (София).

"Труден мач за нашия отбор. Не започнахме добре мача и не можехме да се ориентираме в разиграването на противника. Смятам, че с всяка изминала минута отборът намери верния път. Играехме все по-добре и по-добре. Победихме закономерно. На младите им трябва време да придобият увереност. С всеки мач се опитвам нещата да се подобряват. Надявам се да сглобим един добър отбор, който да радва публиката в Монтана. За нас всички мачове са трудни".